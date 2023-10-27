Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Su Ürünleri Avcılarına Yerinde Ziyaret Gerçekleştirdi

Eğirdir Kaymakamı Sayın Adem Çelik, Eğirdir Gölü'nde su ürünleri denetimleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve İlçe Müdürü Ufuk Akçimen ile birlikte 25 Ekim 2023 tarihinde sahada bulundu. Denetim esnasında İlçe Müdürü Akçimen, Sayın Kaymakam'a ilçenin su ürünleri kontrol faaliyetleri ve avcılık potansiyeli hakkında bilgi verdi.Ayrıca, Eğirdir Gölü'nde aktif olarak avlanan balıkçılarla görüşen Sayın Kaymakam, kerevit avcılığı, hastalık durumu, pazarlama, avlanma miktarları ve diğer konular hakkında bilgi alışverişi yaptı. 2023 yılında Eğirdir Gölü'nde avlanan kerevit miktarının arttığını ve sürdürülebilir avcılığın önemine vurgu yaparak, avcıların kurallara uymalarının devam eden avcılık için kritik olduğunu ifade etti.Son olarak, merkez su ürünleri kooperatifinin kerevit alım yerini ziyaret eden Kaymakam, avcıların karşılaştığı sorunları dinledi ve çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılması için İlçe Müdürü'ne talimat verdi. Bu ziyaret, su ürünleri avcıları ile yerinde bir diyalog kurma ve sorunların çözümüne katkı sağlama amacıyla gerçekleştirildi.