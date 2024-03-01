Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan Konut Kredilerine Önemli Muafiyet Kararı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredileri için yeni bir düzenleme yaparak kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Bu flaş karar, konut sahiplerini ve kentsel dönüşüm projelerinde yer alan yapıları desteklemeyi amaçlamaktadır.

BDDK'nın 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarına ilişkin açıklamasında, konut kredilerine yönelik önemli bir değişiklik duyuruldu. Yapılan düzenlemeyle, kentsel dönüşüm sürecinde riskli konutlara verilecek kredilere özel bir muafiyet uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu muafiyetin detaylarına şu şekilde yer verildi:

"24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."

Bu karar, kentsel dönüşüm projelerine ve riskli konutlara olan finansal erişimi kolaylaştırarak, vatandaşları bu alanda desteklemeyi hedeflemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.