Isparta'da Fuhuş Operasyonu

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçuyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlara ulaşılmıştır.Operasyon çerçevesinde yapılan 4 adrese düzenlenen baskınlar sonucunda, fuhuş yapmak suçundan 8 şahsa işlem yapılmış ve toplamda 104.960 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, fuhuş yapılan 4 adres ilgili sağlık kurumlarıyla koordineli olarak değerlendirilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü- Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile yazışma yapılarak, fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlenerek KAPATILMIŞTIR.Denetimler kapsamında il genelinde faaliyet gösteren 313 işyeri incelenmiş, 6 işyerine çeşitli mevzuata aykırılıklar nedeniyle işlem yapılmıştır. Bu işyerlerinden 2 tanesi kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmek, 1 tanesi yetki belgesiz alkol sunumu yapmak, 3 tanesi ise kapanış saatlerine riayet etmemek suçlarından soruşturma geçirmiştir.Suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kamu güvenliği ve toplum sağlığına yönelik tehditlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Toplumun huzur ve güvenliği için yapılan bu çalışmaların sürdürüleceği, suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edeceği belirtilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.