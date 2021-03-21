"KIZILDAĞ KARTALLARI

KÜÇÜK YILDIZLARINI ARIYOR"

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, İlçe Müdürlüğümüz ve Ziraat Bankası Spor Kulübü işbirliğinde geleceğin voleybolcularını yetiştirmek amacıyla "Kızıldağ Kartalları Küçük Yıldızlarını Arıyor" projesi hayata geçirildi.İlçe Müdürlüğümüz Spor Eğitim Uzmanı ve antrenörler ilçe merkezinde yapılan saha taramasında yeteneği keşfedilen gençlerimiz Gençlik Merkezi Spor Salonunda voleybol antrenmanlarına başladı.Çalışma belde ve köylere de yayılacak. "28 Köy + 2 Kasaba = 30 Voleybolcu" sloganıyla taramalar start aldı.Amaç ; gençlerimizi spora yönlendirmek, profesyonel sporcu yetiştirmek, voleybol alt yapısı ve oluşturulacak sporcu havuzuyla profesyonel ligler için Voleybol takımı oluşturmak.