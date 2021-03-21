Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca, paylaşımında 'Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün.' mesajına yer verirken haritaya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 178.25'ten 251 bin 12'ye yükseldi.