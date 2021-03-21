Son dakika: Kısa çalışma sonrası işe dönen işçiye 1.341 TL! 1 Nisan'da başlıyor

10 yıl vergiden muaf tutulacaklar

PRİMLER YATIRILACAK

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR

ÇALIŞANIN HAKLARI

İŞVERENİN HAKLARI

Son dakika haberi: Pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta son buluyor. 1 Nisan itibariyle işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek. Bu tarihten sonra işe dönenler içim önemli bir adım atıldı. İşte yeni dönemin kuralları…Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in köşesinde aktardığına göre, İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı.Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.Bu arada Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor.Son uzatmayla birlikte 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak.Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek.Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.● Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar.● Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır.● Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır.● 17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.● Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar.● Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır.● Bu sürede ödemeler günlük 44,72 TL aylık 1.341,56 TL olarak ödenir.● Ödeme miktarı KÇÖ gün sayısı ile sınırlı tutulur.