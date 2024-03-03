Cep Telefonu Faturalarına 1 Nisan'da Zam Yapılacak



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan tarihinde yeni maksimum ücret tarifesini duyuracak ve bu durum mobil operatörlerin tarife ve paket fiyatlarına zam yapmalarını beraberinde getirecek. Son bir yıl içinde mobil operatörlerin yüzde 150'den fazla zam yapması ve tüketicilerin şikayetçi olması üzerine BTK'nın bu adımı atması bekleniyor.

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlerine altı aylık dönemler halinde yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Maksimum Ücret Tarifesi" ile üst sınırları belirlemekte. Ancak internet ücretleri Elektronik Haberleşme Kanunu'na göre serbest piyasa koşullarında belirlendiği için operatörler, genellikle asıl zam oranını internet paketleri için uygulamaktalar.

1 Nisan'dan itibaren dakika ve SMS üst sınırlarındaki artışın beklendiği açıklanırken, bu tarihten sonra taahhüdü yenilemek isteyen kullanıcıların yeni fiyatlarla karşılaşabileceği ifade edilmektedir. Yeni zam durumu, tüketicileri endişelendirmekte ve mobil iletişim hizmetleri maliyetlerinde artışa neden olmaktadır.