Kiracılara büyük darbe 'O kağıdı imzalayanlar yandı'

Ev Kiralarındaki Zorluklar: Tahliye Taahhütnameleri ile Kiracılar Mağdur Ediliyor

Ev kiralarındaki artış ve maliyetlerin yükselmesi, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki gerilimi artırıyor. Yüzde 25 sınırlaması ve arabuluculuk uygulamalarının soruna çözüm getiremediği belirtiliyor. Emlakçılara göre, inşaat maliyetlerindeki artış devam ettiği sürece sorunlar devam edecek.

Ev sahiplerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlerini kiraya vermek istememeleri sorunu daha da büyütüyor. Bu durum, kiracıları olumsuz etkileyerek ev sahibi değişiklikleri ve tahliyelerin yaşanmasına neden oluyor.

Tahliye taahhütnamesiyle evsiz kalan kiracıların sayısı artıyor. Kiracılara, kira artış oranında anlaşılamadığında ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi imzalatılıyor. Bu taahhütname, kiracının belirli bir süre içinde evi terk etmesini taahhüt ettiği bir belgedir. Kiracılar, mülk sahibinin taleplerine uymamak durumunda evsiz kalabiliyor.

Öğrenci kiracılar da bu durumdan etkileniyor ve tahliye taahhütnamesi imzalatılarak evden çıkarılabiliyorlar. Bu durum, kira sözleşmelerinde anlaşmazlık yaşandığında kiracıların mağduriyetine yol açabiliyor.