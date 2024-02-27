Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyeleri Erkene Alındı

Bu yıl emekli vatandaşlara verilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 3 bin TL'ye yükseltilmiş ve TBMM'deki komisyon tarafından onaylanmıştı. Ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Şimdi ise ödemelerin erkene alındığı açıklandı.

Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan'a denk gelmesi sebebiyle, ödemelerin 1-9 Nisan tarihleri arasına yoğunlaşması bekleniyordu. Ancak, emeklilerin beklediğinden düşük maaş zammı ve ikramiye artışları nedeniyle hükümetin aldığı düşük puanlar ve emekli kesiminin tepkisi, ödemelerin erkene çekilmesine sebep oldu. Hükümet, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi emekli kesimini memnun etmek ve destek almak amacıyla bu kararı almış gibi görünüyor.

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, emeklilerin sayısının fazla olması nedeniyle ödemelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi kademeli olarak yapılması bekleniyor. Tahminlere göre, 31 Mart'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle ikramiye ödemeleri 22-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemelerin öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması, ardından Emekli Sandığı için gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu hamle, hükümetin emekli kesimiyle olan ilişkileri düzeltme ve Ramazan Bayramı öncesi olumlu bir atmosfer yaratma çabasının bir parçası olarak görülüyor.