"Çalışma Hayatına ve Emeklilik Sistemine Yenilik Geliyor: İşte Getirilecek Reformlar"



Önümüzdeki dönemde Türkiye'de çalışma hayatı ve emeklilik sistemi ile ilgili bir dizi yenilik gündeme gelecek. Sabah gazetesinin haberine göre, bu reformlar arasında öne çıkanlar şunlar:

Ev Kadınlarına Emeklilik Fırsatı: Aile Koruma Paketi çerçevesinde, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınları için bir sistem uygulanacak. Devlet, kadınların prim ödemelerinin bir kısmını karşılayacak ve prim ödenen süreler sonunda ev kadınları sosyal güvence ve emeklilik hakkına sahip olacak. Bağ-Kur'lulara 5 Yıl Erken Emeklilik İmkanı: Bağ-Kur'lular için 5400 gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'ye düşürülecek. Böylece küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak. Yıpranma Desteği: Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma benzeri bir uygulama hayata geçirilecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacaklar. Çalışma Saatlerinin Kısaltılması: Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin 35 ya da 40 saate düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi yeni çalışma modelleri ve haftalık 35-40 saat gibi alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Bu yeniliklerin, çalışanların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarına katkı sağlaması ve çalışma koşullarını iyileştirmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemelerle, özellikle dezavantajlı gruplara destek olunması ve daha adil bir emeklilik sistemi oluşturulması hedefleniyor.