Nisan 2024 Kira Zam Oranı Belli Oldu: Yüzde 57,50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart 2024 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Nisan ayı kira zam oranı da netlik kazandı. Konutta uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı devam ederken, ticari kiralarda böyle bir sınırlama bulunmuyor.

TÜFE'deki değişimlere göre, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 artış kaydedildi.

Bu verilere göre, Nisan 2024 kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olan %57,50 olarak belirlendi. Bu rakam, ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranını temsil ediyor.

Örnek kira artış hesaplamaları ise şu şekildedir:

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL, Zam oranı: %57,50, Zam bedeli: 4.025 TL, Zamlı kira bedeli: 11.025 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL, Zam oranı: %57,50, Zam bedeli: 5.750 TL, Zamlı kira bedeli: 15.750 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL, Zam oranı: %57,50, Zam bedeli: 8.625 TL, Zamlı kira bedeli: 23.625 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL, Zam oranı: %57,50, Zam bedeli: 11.500 TL, Zamlı kira bedeli: 31.500 TL

Araç sahipleri ve kiracılar için kritik bilgileri içeren bu karar, kira piyasasında önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olabilir.