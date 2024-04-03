Gram Altının Rekor Kıracağı Tarih Belli Oldu: Mert Başaran'dan Sevindirici Haber

Ünlü ekonomist Mert Başaran, altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulunarak yatırımcılara rekor için tarih verdi. Gram altının 3.333 TL seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunan Başaran, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Başaran, son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtti. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Başaran, seçim dönemi öncesinde yatırımcıların daha temkinli olmaları gerektiğini tavsiye etti.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan rekor kırmanın ardından, Başaran, gram altın fiyatının 3.333 TL seviyesine ulaşacağı konusunda oldukça iyimser bir değerlendirme yaptı. Yüzde 40 civarında bir getirinin mümkün olduğunu ifade eden Başaran, bu hedefin oldukça gerçekçi olduğunu belirtti.

Başaran'ın açıklamalarıyla birlikte, yatırımcılar gram altına yönelik stratejilerini gözden geçirirken, gelecek dönemde altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilecek.