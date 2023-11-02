Bölgenin En Güçlü Atletleri Belli Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan “TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ” birinci kademe yarışları Sav Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Birinci kademe yarışlarında bölgenin En hızlı koşan, En uzun atlayan ve En uzun atan sporcuları belirlendi.