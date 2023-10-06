Kaymakam Selami IŞIK İslamköy'ü Ziyaret Etti

İslamköy, [Tarih] - İlçe Kaymakamı Sayın Selami IŞIK, köy ziyaret programı çerçevesinde İslamköy'ü ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluştu. Kaymakam IŞIK'ın köy ziyaret programına İlçe Jandarma Komutanı Tamer BAŞER, İslamköy Muhtarı Hüseyin DURAN, Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can SELÇUK, daire amirleri ve vatandaşlarımız da katıldı.İslamköy Muhtarı Hüseyin DURAN, Kaymakam IŞIK'a köyde gerçekleştirilen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Kaymakam IŞIK, kurumlarımızın köydeki faaliyetlerini inceledi ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledi.Ayrıca, İslamköy'de bulunan Hanımeli Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Kaymakam Selami IŞIK, Kooperatif Başkanı Şenay KARA ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Kooperatif üyelerinin ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam IŞIK, keyifli bir sohbetin ardından İslamköy ziyaretini tamamladı.Kaymakam IŞIK'ın köy ziyareti, köy sakinleri ve yerel kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.