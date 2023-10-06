DEAŞ'a Karşı Gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu"

Şüpheli iki şahıs, operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyonlar sırasında çeşitli dijital materyallere el konulmuştur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu" sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.26 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye şahısların tespiti ve deşifresine yönelik önemli adımlar atıldı. Operasyonların sonuçları şu şekildedir:Isparta Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehditlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini belirtmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.