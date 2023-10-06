DEAŞ'a Karşı Gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu"
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu" sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
26 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye şahısların tespiti ve deşifresine yönelik önemli adımlar atıldı. Operasyonların sonuçları şu şekildedir:
- Şüpheli iki şahıs, operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.
- Operasyonlar sırasında çeşitli dijital materyallere el konulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.