Motorine Dev İndirim Haberi!

Akaryakıt sektöründe sürekli değişen fiyatlar, sürücüler ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarının seyrini etkiliyor.

Sektör genellikle zam haberleriyle anılsa da, son dönemde ceplere nefes aldıran iki önemli indirim haberi geldi.

BENZİNDE BÜYÜK İNDİRİM

5 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarına 2 lira 7 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim sürücülere önemli bir rahatlama sağladı.

İKİNCİ İNDİRİM GELDİ

Perşembe gününden itibaren geçerli olan 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren 1 lira 17 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Bu ikinci indirim, sürücülerin memnuniyetini artırdı.

MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Motorin fiyatları da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren 2 lira 92 kuruşluk bir indirimle karşılandı. Bu indirim, özellikle ticari araç sahipleri için sevindirici bir gelişme oldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında benzin için uygulanan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından, fiyatlar dün itibarıyla bir kez daha geri çekildi. Bugünkü 2 lira 11 kuruşluk indirim sonrası, İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 34,55 TL seviyelerine geriledi.