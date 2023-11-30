Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Müjdesi TBMM'den Geldi!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni teklif, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesini içeriyor. 2023 Ekim ödeme döneminde gerçekleştirilecek bu ödeme, gelir, aylık alan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

Teklif kapsamında, gelir ve aylık alırken çalışan veya faaliyet gösterenler ile yaşlılık aylığı almaya devam ederken belirli işyerlerinde çalışan emekliler de bu ikramiyeden faydalanabilecek. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı.

Bu teklifle birlikte, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemi kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtları sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılırken, kamu alacakları açısından haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan tanınıyor. Ayrıca, konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması öngörülüyor.

Teklif aynı zamanda, internet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar aracılığıyla elde edilen kazançların stopajla vergilendirilmesini içeriyor.

Diğer yandan, gerçek kişilerin yurtdışındaki şirketlerden elde ettikleri kar paylarının bir kısmının, Türkiye'ye getirilmesi durumunda gelir vergisinden istisna edilmesini öngören düzenleme de teklife dahil edildi.

Teklifte ayrıca, ihracatta uygulanan götürü gider oranının kaldırılması, yurtdışında elde edilen hizmet gelirlerinin vergi avantajından faydalanabilmesi için belirli bir koşula tabi tutulması gibi ekonomik düzenlemeler bulunuyor.

Son olarak, tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresinin uzatılması ve kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresinin uzatılması da teklifin içeriğinde yer alıyor.