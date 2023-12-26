Karaağaç Millet Bahçesi ve 100’üncü Yıl Millet Camii Hizmete Açıldı

Isparta'nın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini daha ekleyen Karaağaç Millet Bahçesi ve 100’üncü Yıl Millet Camii, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla resmi açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez aktif bir tren garına inşa edilen Millet Bahçesi ve 100’üncü Yıl Millet Camii, şehre önemli bir sosyal alan ve ibadet mekanı kazandırdı.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yapılan konuşmalarda projenin önemi ve şehre katkıları vurgulandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesinde Bakan Özhaseki'nin önemli rol oynadığını belirterek, projenin başlamasına vesile olanları anlattı. Başdeğirmen, "Buraya kadar gelen süreçte Bakanımızın ve hükümetimizin desteği ile birçok projeyi hayata geçirdik. Karaağaç Millet Bahçesi ve 100’üncü Yıl Millet Camii ise şehrimize önemli birer sembol olacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, yeşil alanların artırılmasının çevre bilincinin bir gerekliliği olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına yeşil alanları artırmamız gerekiyor. Bu projeler sadece çevreye duyarlılıkla değil, aynı zamanda şehirlerin estetik ve yaşanabilirliğini artırma adına da önemli." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, 100’üncü Yıl Millet Camii'nde şehitlerimiz için düzenlenen ikindi namazına katıldı. Namazın ardından vatandaşlara yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlik, dua ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Karaağaç Millet Bahçesi ve 100’üncü Yıl Millet Camii'nin açılışı, Isparta'ya kazandırılan önemli projeler arasında yerini aldı. Bu tür sosyal alanlar, şehrin yaşam kalitesini artırmaya ve vatandaşlara modern ve estetik mekanlar sunmaya devam ediyor.