Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Başkan Başdeğirmen'i Ziyaret Etti

Isparta’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Karaağaç Millet Bahçesi ve 100. Yıl Millet Camii'nin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Başdeğirmen, Bakan Özhaseki'ye belediyenin yatırımları ve projeleri hakkında detaylı bir brifing verdi.

Başkan Başdeğirmen, ziyaret dolayısıyla Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek, Bakanın Isparta'ya sağladığı desteklerden dolayı minnettarlığını ifade etti. Başkan, "Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun. Şehrimizin gelişimi ve güzelleşmesi için bize büyük destekler sunuyor. İlçe ve belde belediye başkanları, teşkilatımızla birlikte sizin verdiğiniz desteklerle modernleşiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yeniden gün yüzüne çıkmasında sizin katkılarınız büyük. Ayrıca, TOKİ başkanımızın da katkılarıyla 1002 konut tamamlandı, 1350 konutluk alanın teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak 467 konutla birlikte Isparta'daki sosyal konut sorununa çözüm getireceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin anısına Başkan Başdeğirmen, Bakan Özhaseki'ye Fatiha Suresi'nin halı dokumasını hediye etti. Ziyaret, samimi bir atmosferde geçerken, Başkan Başdeğirmen ve Bakan Özhaseki, şehrin geleceği ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.