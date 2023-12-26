Isparta'nın Lezzet Haritasında Yeni Bir Nokta: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!

Yılbaşı coşkusunu sofralarınıza taşımaya hazır mısınız? Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, sıcacık poğaçaları, enfes tatlıları ve lezzetli tuzlularıyla her gün sofralarınıza konuk oluyor. Şimdi ise yılbaşı için özel olarak tasarlanan yaş pastalarıyla unutulmaz bir tat vaat ediyor.

Lezzetin Adı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!

Yılbaşı gecesine özel yaş pastalarını şimdiden ayırtmak için geç kalmayın! Nur Pastanesi, beğeninize hitap edecek birbirinden ilginç tasarımları ve enfes lezzetleriyle yeni yıl sofralarınıza renk katacak. Şıklığı ve lezzeti bir araya getiren yaş pastalar, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en tatlı sürpriz olacak.

Alo Yaş Pasta Hattı:

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32

Adres: Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)

Yılbaşına özel yaş pastanızı şimdiden sipariş verin, unutulmaz bir lezzet deneyimi için sofranızı şenlendirin! Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, lezzetin ve kalitenin yeni adresi.7



