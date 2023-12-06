Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Yeni Binasına Taşındı: Modern Hizmet Başladı!

SDÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 'Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri' adı altında hizmet vermeye başladığı yeni binasına taşındı. Poliklinikler binasında 3 numaralı peronda yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniği, modern ve konforlu bir ortamda hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunmaya devam ediyor.Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gökhan Bayhan, yeni binada hizmete başlanmasının bölge ve il için gurur verici bir gelişme olduğunu belirtti. Prof.Dr. Bayhan, yeni binada 6 öğretim üyesi ve 30'dan fazla asistan hekimle günde 200 ila 400 hastaya hizmet verebilecek kapasitede olduklarını ifade etti. Yeni yerlerinde sundukları hizmetin Türkiye'nin herhangi bir merkezinden hiçbir farkları olmadığını vurgulayan Prof.Dr. Bayhan, özellikle Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji ve İnfertilite (tüp bebek) alanlarında ileri teknoloji alt yapıları ve bilimsel birikimleriyle öne çıktıklarını dile getirdi.SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Taylan Oksay ise yeni yerlerine taşınmanın ardından hastalara daha konforlu bir ortamda hizmet verdiklerini belirterek, alanında uzman akademik kadro ve ileri teknoloji imkanlarıyla hastalara üstün hizmet sunduklarını ifade etti.Bu önemli taşınma, hastanenin kadın sağlığı alanındaki hizmet kapasitesini artırarak, daha geniş bir hasta kitlesine etkin ve çağdaş bir şekilde hizmet verme imkanı sağlamıştır. Hastanenin idareci ve sağlık personeline yapılan bu başarılı çalışma için tebrikler!