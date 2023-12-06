Asgari Ücrette Konuşulan Son Rakam Belli Oldu: 16 Bin Lira Gündemde

2024 asgari ücreti belirlenmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Görüşmeler öncesinde AK Partililerin, seçim bölgelerinde dolaşırken asgari ücretin en az 16 bin lira olması gerektiği konusunda görüş belirttikleri ortaya çıktı. Bu rakam, milyonlarca çalışanın yaşamını etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Asgari Ücret Komisyonu içerisinde yapılan değerlendirmelere göre, asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceği öngörülüyor. Bu çerçevede AK Parti çevrelerinden dile getirilen rakam 16 bin lira. Ancak bazı parti içi görüşlerde yüzde 50 artışın daha uygun olduğu ifade edilse de işveren tarafından kabul edilebilir olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunuyor.

Asgari ücrette devlet tarafından işverene sağlanan 500 liralık destek konusu da ele alınıyor. 2024 yılında bu desteğin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmış değil.

Asgari ücret zammına dair olası senaryolar da değerlendiriliyor. Yüzde 30 zam durumunda asgari ücret 14 bin 822 liraya çıkarken, yüzde 50 zamda bu rakam 17 bin 103 liraya ulaşacak.

Asgari ücretin netleşmesi için süreç, Aralık ayının son haftalarına kadar devam edecek.