"Sigorta Primleri Adaletsizlik Yaratıyor: İyi ve Kötü Sürücüler Aynı Bedeli Ödüyor!"



Trafikte her gün milyonlarca araç hareket ediyor ve her bir sürücünün birbirinden farklı bir sürüş tecrübesi var. Ancak, kaza yapmayanların dahi maliyeti paylaşması, Türkiye'deki sürücüler arasında adaletsizlik yaratıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı'nın ifadelerine göre, trafik sigorta primlerinin belirlenmesi hükümetin elinde. Ancak, bu belirlemeler sonucunda ortaya çıkan tavan fiyatlar, iyi ve kötü sürücüler arasında fark gözetmeksizin aynı primleri ödemeyi gerektiriyor.

Verilere göre, 28 milyon araçtan 1.2 milyonu kaza yapmış durumda. Bu kazaların maliyeti ise kazaya karışmayan diğer 22 milyon sürücüyü olumsuz etkiliyor. Bu durumu daha da çıkmaza sokan bir diğer nokta ise sigorta şirketlerinin serbest tarife talepleri. Teknik zararların 33 milyar TL'yi aşmasıyla birlikte, sigorta şirketleri devletin prim belirleme politikasından vazgeçerek primleri serbest bırakmak istiyor.

TÜKONFED Başkanı Bağcı, çözüm olarak serbest ve standart tarifelerin uygulanması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda, fiyatların iyi ve kötü sürücüler arasında adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtiyor. Ancak, bu konuda hükümetin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. İyi sürücülerin de maliyeti paylaşmaması için yeni bir politika belirlemesi bekleniyor.