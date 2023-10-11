İYİ Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam İstifasını Sundu

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İYİ Parti Isparta İl Başkanı Sayın Hasan Büyükçam, Isparta Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmak amacıyla görevinden istifa etti.Büyükçam, aday adaylığı yolunda atanacak yeni başkanın partiye ve şehre katkıda bulunmasını temenni ederek istifasını sunarken, yeni göreve atanacak il başkanının IYİ Parti'nin İsparta'daki misyonunu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.İYİ Parti İl Başkanlığı, Hasan Büyükçam'ın istifasını kabul ederken, parti olarak Isparta'ya "İYİ Belediyecilik" anlayışını getirerek "İYİ Gelecek" vizyonunu sürdüreceklerini duyurdu. Bu önemli dönemde Isparta halkının beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek bir adayı belirlemek için çalışmalara başlandı.Hasan Büyükçam'a, yeni siyasi görevinde başarılar dileriz.İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, görevinden istifa etti. Ardından yerel seçimlerde Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu. İşte o açıklama:"Kuruluşundan beri gururla hizmet ettiğim partimde, 3 yıl Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı akabinde, 3 yıla yakın süredir İYİ Parti İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Doğup büyüdüğüm ve aşığı olduğum Isparta’ya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla yeni bir başlangıcın ilk adımı atmanın heyecanı içerisindeyim.Partimizin temel prensiplerine ve hedeflerine olan inancımı koruyarak, İYİ Parti’nin demokratik değerlerini, şeffaflığı ve adalet anlayışını benimseyerek, Isparta’da yaşayan her kesimin sorunlarına çözüm bulmada daha aktif bir rol üstlenmek, Isparta’ya hak ettiği vizyonu katmak, kronikleşen sorunlarına çözüm olmak ve şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla bu adımı atıyorum.20 Yılı aşkın süredir milli ekonomiden hak ettiği payı alamayan, sorunları görmezden gelinen, Turizm, Konutlaşma, Sanayi, Ulaşım, Altyapı vb. pek çok konuda 21. Yüzyıl’ın gerçeklerinden çok uzak kalan bu kadim şehre yeni bir başlangıç, yeni bir anlayış gerekli. Bu değişimi ve yeni bir başlangıcı tüm Ispartalı hemşerilerimizle birlikte başlatacak kararlılık içerisindeyiz.Partiye hizmet etme şansı bulduğum 6 yılı aşkın süredir desteklerinizi hep yanımda hissettim bu nedenle hepinize ayrı ayrı minnettar olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Hemşerilerimize daha fazla hizmet verebilmek, şehrimizi ileriye taşımak, bu şehre olan borcumuzu yerine getirebilmek, çocuklarımıza İYİ bir gelecek ve yaşanılabilir bir Isparta bırakmak için büyük bir kararlılıkla, hep birlikte çalışacağız. Bu muasır medeniyetler seviyesini bize hedef koyan Atamıza borcumuz, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur.Bu duygu ve düşüncelerle, Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı başvurusunda bulunmak üzere İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğime dair dilekçemi il yönetim kurulumuza sunduğumu tüm Isparta Kamuoyu ile paylaşıyorum."