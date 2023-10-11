Isparta Eski MHP İl Başkanı Nail Bayram Vefat Etti

"Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Eski İl Başkanı Nail Bayram'ın Vefatı"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Bayram'ın cenaze töreni için henüz net bir bilgi verilmemiştir.Isparta Haber Ajansı ailesi olarak, Merhum Nail Bayram'a Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı dileriz.