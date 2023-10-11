Isparta Meydan AVM Cumhuriyetimizin 100. Yılını Coşkuyla Karşılıyor: Hülya Avşar Konseri 29 Ekim'de!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlama hazırlıkları devam ediyor! Isparta, bu özel günü unutulmaz bir etkinlikle taçlandırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı, saat 19.30'da, Meydan AVM (Alışveriş Merkezi) Hülya Avşar ve hayranlarını bir araya getiriyor.

Muhteşem sahne performansları ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan Hülya Avşar, Isparta'da birbirinden güzel şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Meydan AVM, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ailesi ve dostlarıyla birlikte yaşamak isteyen Ispartalılar için eğlenceli bir buluşma noktası olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak ve Hülya Avşar'ın büyüleyici performansını izlemek isteyen herkes, bu unutulmaz geceye davetlidir. 29 Ekim'de Meydan AVM'de buluşalım!