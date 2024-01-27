Eğirdir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Mutlu Yuva" konulu konferansa Eğirdir halkından büyük ilgi gösterildi. Eğirdir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül konuşmacı olarak katıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Kaymakamlığı Yazıişleri Müdürü Mahmut Oruç, Eğirdir İlçe Müftü Vekili Aksu Müftüsü Yaşar Toker ve çok sayıda davetli ile vatandaşın katıldığı konferans, saat 20.00'de başladı. Konferansta evlilik, evliliğe ilk adım, eşler arasındaki sevgi, saygı, muhabbet gibi konular ele alındı, katılımcılara bilgiler aktarıldı.Mustafa Akgül, konuşmasında evlilikte mutlu bir yuva kurmanın önemine vurgu yaparak, aile hayatında sevgi, saygı ve anlayışın önemine dikkat çekti. Programın sonunda hediye takdimi yapıldı ve ilahiler eşliğinde duygusal bir atmosferde geçen etkinlik, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alarak sona erdi. Programa katılanlar, bilgilendirici ve keyifli bir gece geçirdikleri için teşekkür ettiler.