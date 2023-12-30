"Eşsiz Göl Manzaralı, Devren Satılık Eğirdir İşletme: Restoran, Cafe ve Turistik Tesis"

İlan Detayları:

Isparta'nın incisi Eğirdir'de, şehir ve göl manzaralı muazzam bir konuma sahip olan işletme devren satılıktır.

100 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alanıyla geniş bir tesis.

İçi tam donanımlı ve kullanıma hazır durumda. (Güvenlik kamerası, masa, sandalye, mutfak ekipmanları ve daha fazlası dahil)

Bu sezon için yeni bir mutfak eklenmiş.

Kirası uygun ve sürdürülebilir bir işletme modeli.

Hobi bahçesi ve görsel mini hayvan kafesleriyle çeşitli aktivite imkanları.

İşyeri iki katlı ve yaklaşık 100 araçlık otoparka sahip.

İki mutfak seçeneği ile işi daha da kolaylaştırmış durumda.

İşletme, çeşitli konseptlere uygun olarak kullanılmaya müsait. (Balık evi, et balık ürünleri, mangal evi, tarihi Türk mutfağı, köy kahvaltısı vb.)

Yaz dönemi için ekstra bir mutfak eklenmiş ve eski mutfak, konut alanına dönüştürülebilir.

Alt kısım, gerekli izinler alındıktan sonra butik otele dönüştürülebilir. (15 ahşap bungalow veya ahşap konteynır konsepti)

Marka değeri yüksek, turizm potansiyeli olan ve sürekli geliştirilebilecek bir işletme.