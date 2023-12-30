"Eşsiz Göl Manzaralı, Devren Satılık Eğirdir İşletme: Restoran, Cafe ve Turistik Tesis"
İlan Detayları:
Isparta'nın incisi Eğirdir'de, şehir ve göl manzaralı muazzam bir konuma sahip olan işletme devren satılıktır.
İlan Detayları:
Isparta'nın incisi Eğirdir'de, şehir ve göl manzaralı muazzam bir konuma sahip olan işletme devren satılıktır.
- 100 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alanıyla geniş bir tesis.
- İçi tam donanımlı ve kullanıma hazır durumda. (Güvenlik kamerası, masa, sandalye, mutfak ekipmanları ve daha fazlası dahil)
- Bu sezon için yeni bir mutfak eklenmiş.
- Kirası uygun ve sürdürülebilir bir işletme modeli.
- Hobi bahçesi ve görsel mini hayvan kafesleriyle çeşitli aktivite imkanları.
- İşyeri iki katlı ve yaklaşık 100 araçlık otoparka sahip.
- İki mutfak seçeneği ile işi daha da kolaylaştırmış durumda.
- İşletme, çeşitli konseptlere uygun olarak kullanılmaya müsait. (Balık evi, et balık ürünleri, mangal evi, tarihi Türk mutfağı, köy kahvaltısı vb.)
- Yaz dönemi için ekstra bir mutfak eklenmiş ve eski mutfak, konut alanına dönüştürülebilir.
- Alt kısım, gerekli izinler alındıktan sonra butik otele dönüştürülebilir. (15 ahşap bungalow veya ahşap konteynır konsepti)
- Marka değeri yüksek, turizm potansiyeli olan ve sürekli geliştirilebilecek bir işletme.
Detaylı bilgi almak için lütfen işyerine uğrayınız. Telefon üzerinden bilgi verilmeyecektir. İletişim: 0544 661 7070