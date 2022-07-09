ITSO Başkanı Tutar’dan Kurban Bayramı mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak ITSO üyelerinin, Ispartalıların ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Mustafa Tutar; “Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun, yardımlaşmanın, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin en üst seviyede yaşandığı yardımlaşma ve merhamet duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramı’na, ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Geçmişten günümüze bayramlarımızı hep birlikte coşku içerisinde kutlayan bir milletiz. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz ve bütün Ispartalı hemşerilerimiz başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim” dedi.