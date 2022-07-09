Türkiye’de içerisinde Tren Garı bulunan ilk ve tek millet bahçesi olma özelliği taşıyan Karaağaç Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının montajı devam ediyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan Tren Garı ve bölgesindeki 86 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Millet Bahçesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla ihalesi yapılan Millet Bahçesinde çeşitli aktivite alanları, Isparta’ya özgü gül, lavanta ve Isparta halısının da tanıtıldığı bölümler yer alacak.Proje kapsamında gar içerisinde bulunan 3 adet tescilli bina restore edilerek, kafe, atölye merkezi ve gözlem binası olarak vatandaşların hizmetine sunulacak, ayrıca Millet Bahçesinin hemen karşı bölümünde de 300 kişilik bir cami yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle temeli atılan cami inşaatında çalışmalar devam ediyor.Millet Bahçesinde kafe, dinlenme alanları, çeşitli etkinlik alanları olacak. Kültürel ve el becerilerine yönelik yerler bulunacak ve sergi alanları oluşturulacak. Yine alan içerisindeki raylara vagon koyarak, kütüphane şekline getirerek okuma alanları oluşturulacak. Çocuk oyun alanları, kaykay pistleri de yine Millet Bahçesinde yer alacak. Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmalarda yürüyüş yollarının yapımı ve çocuk oyun alanlarının montaj çalışmaları devam ediyor.100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binası da Millet Bahçesiyle birlikte tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak. Proje kapsamında 3 adet tescilli bina da restore edilerek, kafe, atölye merkezi ve gözlem binası olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Millet Bahçesinin şehrin yeni cazibe merkezi olacağını ifade etmiş ve “Millet Bahçemizde kafe, dinlenme alanları, çeşitli etkinlik alanları olacak. Kültürel ve el becerilerine yönelik yerler olacak, sergi alanları oluşturuyoruz. Yine alan içerisindeki raylara vagon koyarak, kütüphane şekline getirerek okuma alanı oluşturuyoruz. Çocuk oyun alanları, kaykay pistleri koyarak eğlence alanı kuruyoruz” açıklamalarında bulunmuştu.Daha önce Karaağaç Millet Bahçesi Camii Temel Atma ve Toplu Açılış Törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesinin 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binasının millet bahçesiyle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacağını belirterek, “Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız” demişti.