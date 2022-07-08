Vali Baruş Kurban Pazarını Ziyaret etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, beraberinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Yazısöğüt köyünde kurulan kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu. Kurban alan vatandaşların arasına giren Vali Baruş pazarlıkta satıcı ve alıcıların uzlaşmalarını sağladı.Vali Baruş, küçük ve büyük baş kurbanlıkların satıldığı bölümleri gerek vatandaşlar ile sohbet ederek, hayırlı ve bol kazançlar diledi.Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen ardından Kurban bayramında vatandaşlarımıza kurbanlıklarının kesimi konusunda hizmet verecek olan belediye mezbahasında incelemelerde bulunarak veteriner hekimlerden bilgi aldı.Öte yandan Isparta Belediye Başkaın Başdeğirmen:Dedi.