Isparta'da İki Grup Arasında Meydana Gelen Kavga Kanlı Bitti



Isparta'nın Zafer Mahallesi 215. Cadde üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında başlayan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlar ve sopalar kullanıldı.



Olayın içinde bulunan 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralanırken, 11 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralanan 5 kişi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 11 kişi ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında hastane önünde de tartışma yaşandı ve bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga nedeniyle yaşanan olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmamış durumda.

