Kerkük Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve akademik işbirlikleri konularında anlaşmalar imzalandı.İki Üniversite uygulamalı eğitim modeli konusunda görüş alışverişinde bulunarak, gelecekte lisans ve lisansüstü eğitimde yapılabilecek ortak uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.İkili anlaşma programına ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kerkük Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Imran Jamal Hasan, Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osamah Ibrahim Ahmed Alzaidiki, Kerkük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmad Ayid Ahmad ve Dr. Jateen Raoof Mahmood, ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr H. Cenk Bayrakçı, Mevlana ve YÖS Koordinatörü Doç. Dr. Musa Yavuz, Yalvaç MYO Müdürü Doç. Dr. Ömer Kürşat Tüfekçi, Mevlana ve YÖS Koordinatör Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ümit Yalçın katıldı.Kerkük Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Imran Jamal Hasan, Rektör Diler’e plaket takdim etti. Rektör Diler de yabancı konuklara yöresel hediyeler takdim etti.