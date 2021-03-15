İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Isparta İl Müftülüğü tarafından yapılan Resim ve Kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.Geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli Şairimizi daha iyi tanımaları ve gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması amacıyla "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı yarışma, aşamalı olarak ilçe birincileri ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edildi.Yarışmanın ödülleri, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle Isparta Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda yapılan programda verildi. 12 Mart 2021 Cuma günü yapılan programa, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, İl Müftüsü Bayram Şahin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Kompozisyon yarışması sonucunda, Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sultan Yağcı il birincisi, Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İrem Selime Akdağ ikinci, Yenişarbademli Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Şeyma Karabulut üçüncü; resim yarışmasında ise, Isparta Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu’ndan Beren Gözaçan il birincisi, Atabey 75. Yıl Ortaokulu’ndan Mütriye Uyan ikinci ve Senirkent Gençali Ortaokulu’ndan Meryem Uysal üçüncü oldular.Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi tarafından para, Isparta İl Müftülüğü tarafından çeşitli kitaplar ve Isparta Belediye Başkanlığı tarafından altınla ödüllendirilen öğrencilerin ödülleri programa katılan protokol tarafından takdim edildi.