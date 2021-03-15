Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Uluslararası Öğrenci Topluluğu’ nu temsilen Başkan Saifeddin Delsoz ve yönetim kurulu üyesi öğrencileri kabul etti.Topluluk üyeleri; Mayıs ayı sonunda Isparta’da düzenlemeyi planladıkları “Uluslararası Gençlik Festivali” projesi hakkında bilgi vererek yakın ilgisinden dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiler.Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim gören 91 farklı milletten 1.800 öğrencinin oluşturduğu topluluk üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek misafirleri aracılığıyla tüm üyelere selam ve sevgilerini iletti.