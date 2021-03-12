“İstiklal Marşı”mızın 100. Yılında Üniversitelerden Anlamlı Paylaşım

İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılında ülkemiz üniversiteleri birlik olarak bağımsızlık mücadelemizin simgesi “İstiklal Marşı”mızı etkileşimli olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve Türk milletinin hissiyatını yansıtan “İstiklal Marşı”mızın 100’üncü yılı kapsamında Üniversitemiz ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ) öncülüğünde bir etkinlik başlatıldı.42 üniversitenin katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin ilk tweetini MAKÜ “Korkma” diyerek attı. Daha sonra üniversiteler sırasıyla Marşımızın 10 kıtasını mısra mısra resmî hesaplarından paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.