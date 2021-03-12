Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün destekleriyle Eğirdir Belediyesi Antrenörü Kadir EKEN Eğirdir’i uluslar arası turnuvada temsil edecek.Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen, tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele edeceği, 8. Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasına, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eğirdir’den Taekwondo Antrenörü Milli Sporcu Kadir EKEN’in yanı sıra Gelendost ve Isparta’dan da sporcular takım olarak turnuvaya katılacaklar.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)