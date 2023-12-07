Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu: Botox ve Akupunktur Malzemelerine El Konuldu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçları önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada önemli bir operasyona imza attı. 5 Aralık 2023 tarihinde yapılan operasyonda, bir işyeri ve ikamette yapılan aramalarda şu malzemelere el konuldu:

52 adet farklı markalarda Botox ilacı,

400 adet Akupunktur İyon Çubuğu,

200 adet Akupunktur İğnesi.

Operasyon kapsamında ele geçen suç unsuru niteliğindeki ürünlerle ilişkilendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki bu operasyonun detaylarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.