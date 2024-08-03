Isparta'nın Temmuz İhracatı: Yaş Meyve Sebze ve Kimyevi Maddeler Önde

Türkiye'nin Meyve Bahçesi: Isparta, Temmuz 2024'te 52 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatta en büyük payı yaş meyve sebze ve kimyevi maddeler oluşturdu.

Yaş Meyve Sebze ve Kimyevi Maddeler Zirvede

Isparta, Temmuz ayında 19 milyon 445 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı yaparak, bu sektörde büyük bir başarı elde etti. Kimyevi maddeler ve mamullerinde ise 9,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sektörel Dağılım

Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 4,5 milyon dolar

4,5 milyon dolar Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 3 milyon 431 bin dolar

3 milyon 431 bin dolar Madencilik Ürünleri: 5 milyon 872 bin dolar

Yılın İlk 7 Ayında İhracat Verileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Ocak-Temmuz 2024 döneminde Isparta'nın ihracat performansı şu şekilde:

Sektör Temmuz 2024 (Bin Dolar) Ocak-Temmuz 2024 (Bin Dolar) Çelik 71,00 474,79 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.431,59 16.407,50 Demir ve Demir Dışı Metaller 206,56 1.795,68 Deri ve Deri Mamulleri 4,10 44,51 Elektrik ve Elektronik 49,45 186,20 Halı 1.576,13 11.282,41 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 4.537,87 21.151,31 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 477,42 4.260,95 İklimlendirme Sanayii 1.206,87 5.329,08 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 9.518,42 21.616,19 Kuru Meyve ve Mamulleri 826,38 2.051,74 Madencilik Ürünleri 5.872,40 36.707,15 Makine ve Aksamları 296,37 5.320,98 Meyve Sebze Mamulleri 1.373,81 8.167,84 Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 1.432,98 15.444,98 Mücevher - 29,90 Otomotiv Endüstrisi 5,54 113,28 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 471,11 5.175,85 Süs Bitkileri ve Mamulleri 11,58 2.594,51 Tekstil ve Hammaddeleri 1.769,45 11.705,11 Yaş Meyve ve Sebze 19.495,44 86.608,18

Toplam: 52.759,00 bin dolar (Temmuz 2024) ve 256.918,29 bin dolar (Ocak-Temmuz 2024)

Isparta'nın ihracat performansı, yaş meyve sebze ve kimyevi maddelerdeki güçlü katkılarla dikkat çekiyor. Bu sektörlerdeki başarı, Isparta'nın Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.