Isparta İhracatta Yükselişte: Temmuz'da 52,7 Milyon Dolar

Isparta, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 52 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 41,6 milyon dolarlık ihracatını geride bıraktı. Haziran 2024'te ise 48.662,63 dolar değerinde ihracat yapılmıştı.

İlk 7 Ayda İhracat Geliri Geriledi

Ocak-Temmuz 2024 döneminde Isparta'nın ihracat hacmi 256 milyon 918 bin 29 dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 261 milyon 788 bin 39 dolar idi, bu da 5 milyon dolarlık bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi İhracatı

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi, Temmuz 2024'te 229 milyon 62 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 193 milyon 972 bin dolardı. Değişim oranı %18,1 olarak hesaplandı.

Batı Akdeniz Bölgesi İhracatı

Batı Akdeniz Bölgesi'nde (Isparta, Antalya ve Burdur) Ocak-Temmuz 2024 dönemi ihracatı 1 milyar 560 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 544 milyon 548 bin dolar idi. Değişim oranı %1,1 olarak belirlendi.

2024 Yılı Isparta İhracat Verileri

Ocak: 29.527,45 bin dolar

Şubat: 26.082,20 bin dolar

Mart: 31.449,23 bin dolar

Nisan: 27.068,32 bin dolar

Mayıs: 42.366,92 bin dolar

Haziran: 48.662,63 bin dolar

Temmuz: 52.759,00 bin dolar

Toplam: 256.918,29 bin dolar

2023 Yılı Isparta İhracat Verileri

Ocak: 31.332,63 bin dolar

Şubat: 28.188,89 bin dolar

Mart: 39.067,58 bin dolar

Nisan: 30.120,53 bin dolar

Mayıs: 34.971,21 bin dolar

Haziran: 56.645,29 bin dolar

Temmuz: 41.547,76 bin dolar

Toplam: 261.788,39 bin dolar

Isparta'nın Temmuz 2024 ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %26,8 artış gösterdi. Ancak, yılın ilk 7 ayındaki toplam ihracat gelirinde 5 milyon dolar değerinde bir gerileme yaşandı. Bu durum, Isparta'nın ihracat performansının yılın geri kalanında nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.