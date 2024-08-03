Isparta İhracatta Yükselişte: Temmuz'da 52,7 Milyon Dolar
Isparta, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 52 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 41,6 milyon dolarlık ihracatını geride bıraktı. Haziran 2024'te ise 48.662,63 dolar değerinde ihracat yapılmıştı.
İlk 7 Ayda İhracat Geliri Geriledi
Ocak-Temmuz 2024 döneminde Isparta'nın ihracat hacmi 256 milyon 918 bin 29 dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 261 milyon 788 bin 39 dolar idi, bu da 5 milyon dolarlık bir gelir kaybı anlamına geliyor.
Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi İhracatı
Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi, Temmuz 2024'te 229 milyon 62 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 193 milyon 972 bin dolardı. Değişim oranı %18,1 olarak hesaplandı.
Batı Akdeniz Bölgesi İhracatı
Batı Akdeniz Bölgesi'nde (Isparta, Antalya ve Burdur) Ocak-Temmuz 2024 dönemi ihracatı 1 milyar 560 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 544 milyon 548 bin dolar idi. Değişim oranı %1,1 olarak belirlendi.
2024 Yılı Isparta İhracat Verileri
- Ocak: 29.527,45 bin dolar
- Şubat: 26.082,20 bin dolar
- Mart: 31.449,23 bin dolar
- Nisan: 27.068,32 bin dolar
- Mayıs: 42.366,92 bin dolar
- Haziran: 48.662,63 bin dolar
- Temmuz: 52.759,00 bin dolar
- Toplam: 256.918,29 bin dolar
2023 Yılı Isparta İhracat Verileri
- Ocak: 31.332,63 bin dolar
- Şubat: 28.188,89 bin dolar
- Mart: 39.067,58 bin dolar
- Nisan: 30.120,53 bin dolar
- Mayıs: 34.971,21 bin dolar
- Haziran: 56.645,29 bin dolar
- Temmuz: 41.547,76 bin dolar
- Toplam: 261.788,39 bin dolar
Isparta'nın Temmuz 2024 ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %26,8 artış gösterdi. Ancak, yılın ilk 7 ayındaki toplam ihracat gelirinde 5 milyon dolar değerinde bir gerileme yaşandı. Bu durum, Isparta'nın ihracat performansının yılın geri kalanında nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.