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Isparta’dan Almanya’ya Tüm Zamanların İhracat Rekoru: 16,4 Milyon Dolar

Isparta’dan Almanya’ya Tüm Zamanların İhracat Rekoru: 16,4 Milyon Dolar
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## Isparta’dan Almanya’ya Tüm Zamanların İhracat Rekoru: 16,4 Milyon Dolar

Isparta, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’ya 16 milyon 489 bin 63 dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılın ilk 7 ayında Almanya’ya yapılan ihracat hacmi ise 52 milyon 588 bin 03 dolara ulaştı.

### İhracatta Rotası Avrupa ve ABD

- **ABD:** Isparta, Temmuz ayında ABD’ye 5 milyon 271 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde ABD’ye yapılan ihracat 32,1 milyon dolar olarak kaydedildi.
- **Fransa:** Temmuz ayında Fransa’ya yapılan ihracat 9 milyon doları aştı. Yılın ilk 7 ayında ise 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
- **İspanya:** Temmuz ayında İspanya’ya 3,3 milyon dolar ihracat yapıldı.
- **Birleşik Krallık:** Temmuz ayında Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 1 milyon 447 bin dolar olarak hesaplandı.

### Isparta'nın İhracat Atlası

| Ülke | Temmuz 2024 (Bin Dolar) | Ocak-Temmuz 2024 (Bin Dolar) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| ABD | 5.271,83 | 32.104,24 |
| Almanya | 16.489,63 | 52.588,03 |
| Antalya Serbest Bölgesi | 13,95 | 75,16 |
| Avustralya | 364,41 | 1.783,79 |
| Avusturya | 163,03 | 438,96 |
| Azerbaycan | 582,74 | 3.248,27 |
| BAE | 385,68 | 3.053,94 |
| Belçika | 35,39 | 706,50 |
| Birleşik Krallık | 1.447,61 | 10.134,32 |
| Bulgaristan | 396,78 | 2.752,82 |
| Cezayir | 294,46 | 1.000,27 |
| Çin | 2.583,67 | 16.173,35 |
| Filistin Devleti | 157,62 | 339,96 |
| Fransa | 9.273,53 | 15.038,18 |
| Gürcistan | 159,09 | 823,14 |
| Hindistan | 223,76 | 24.626,71 |
| Hollanda | 798,98 | 4.064,38 |
| Irak | 87,95 | 1.329,47 |
| İran | 76,82 | 358,33 |
| İrlanda | 221,47 | 805,76 |
| İspanya | 3.357,22 | 16.465,04 |
| İsveç | 53,65 | 1.335,65 |
| İsviçre | 67,08 | 328,96 |
| İtalya | 2.199,13 | 10.134,19 |
| Kanada | 1.682,91 | 4.592,69 |
| KKTC | 198,50 | 537,57 |
| Macaristan | 125,12 | 626,23 |
| Polonya | 1.304,14 | 4.916,89 |
| Portekiz | 352,90 | 719,10 |
| Rusya Federasyonu | 1.883,74 | 10.452,84 |
| Suudi Arabistan | 197,13 | 2.825,54 |
| Türkmenistan | 221,36 | 3.082,15 |
| Ukrayna | 23,83 | 222,70 |

**Toplam:** 52.759,00 bin dolar (Temmuz 2024) ve 256.918,29 bin dolar (Ocak-Temmuz 2024)

Isparta'nın ihracat performansı, özellikle Almanya ve ABD gibi büyük pazarlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Bu ihracat artışı, kentin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
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