Irak'taki Terör Saldırısında 6 Kahraman Şehidimiz Var

Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen bölücü terör örgütü saldırısında ve ardından yapılan müdahalede, 6 kahraman askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ünün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 7 olarak açıklandı ve operasyonların devam ettiği bildirildi.

Şehitlerimizin Memleketleri:

Piyade Teğmen Ramazan Günay - Afyonkarahisar Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan - Denizli Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı - Gümüşhane Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu - Sinop Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca - Tokat Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın - Bingöl

Türk milleti, bu zorlu süreçte şehit düşen kahraman askerlerimize rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler.