1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Isparta'da döviz getiren sektörler şu şekildedir:
- Meyve Sebze Mamulleri: 5 milyon 053 bin 057 dolar (Yıl toplamı: 16,2 milyon dolar)
- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 3 milyon 556 bin dolar
- Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri: 3 milyon 064 bin dolar (Yıl toplamı: 27,8 milyon dolar)
- İklimlendirme Sanayi: 1,7 milyon dolar
- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 1 milyon 767 bin 95 dolar (Yıl toplamı: 43 milyon 369 bin 70 dolar)
Diğer sektörlerin Ekim 2023 ve Ocak-Ekim 2023 dönemlerine ait döviz getirme verileri aşağıdaki gibidir:
- Çelik: Ekim '23: 196,59 dolar, Ocak-Ekim '23: 1.810,39 dolar
- Demir ve Demir Dışı Metaller: Ekim '23: 587,18 dolar, Ocak-Ekim '23: 3.890,12 dolar
- Deri ve Deri Mamulleri: Ekim '23: 28,34 dolar, Ocak-Ekim '23: 93,44 dolar
- Elektrik ve Elektronik: Ekim '23: 108,74 dolar, Ocak-Ekim '23: 781,95 dolar
- Fındık ve Mamulleri: Ocak-Ekim '23: 1,72 dolar
- Halı: Ekim '23: 1.531,55 dolar, Ocak-Ekim '23: 15.425,99 dolar
- Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Ekim '23: 762,68 dolar, Ocak-Ekim '23: 20.374,29 dolar
- Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar: Ekim '23: 684,34 dolar, Ocak-Ekim '23: 7.110,58 dolar
- Kuru Meyve ve Mamulleri: Ekim '23: 142,53 dolar, Ocak-Ekim '23: 691,36 dolar
- Madencilik Ürünleri: Ekim '23: 7.661,77 dolar, Ocak-Ekim '23: 64.693,19 dolar
- Makine ve Aksamları: Ekim '23: 656,79 dolar, Ocak-Ekim '23: 6.316,87 dolar
- Mücevher: Ocak-Ekim '23: 144,10 dolar
- Otomotiv Endüstrisi: Ekim '23: 18,35 dolar, Ocak-Ekim '23: 141,22 dolar
- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: Ekim '23: 412,27 dolar, Ocak-Ekim '23: 6.527,50 dolar
- Süs Bitkileri ve Mamulleri: Ekim '23: 85,95 dolar, Ocak-Ekim '23: 2.194,44 dolar
- Tekstil ve Hammaddeleri: Ekim '23: 946,78 dolar, Ocak-Ekim '23: 13.723,77 dolar
- Yaş Meyve ve Sebze: Ekim '23: 3.972,00 dolar, Ocak-Ekim '23: 93.801,88 dolar
Toplam Ekim 2023 ihracatı: 32.857,93 dolar Toplam Ocak-Ekim 2023 ihracatı: 373.333,67 dolar
Isparta'nın farklı sektörlerdeki ihracat faaliyetleri ve döviz getirme potansiyeli görülmektedir.
Isparta'nın farklı sektörlerdeki ihracat faaliyetleri ve döviz getirme potansiyeli görülmektedir.