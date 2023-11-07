Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri'nin Yürüttüğü Şok Uygulamalar

Isparta Emniyet Müdürlüğü Haber Bülteni

Tarih Aralığı: 11/10/2023 - 05/11/2023

Konu: Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri'nin Yürüttüğü Şok Uygulamalar

Isparta'da güvenliği ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla 11 Ekim 2023 ile 5 Kasım 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından 646 Şok Uygulama gerçekleştirildi. İşte uygulamanın sonuçları:

Toplam Şahıs Sorgulanması: Değişik noktalarda gerçekleştirilen 646 Şok Uygulama sırasında, 6257 şahıs sorgulanmıştır.

Değişik noktalarda gerçekleştirilen 646 Şok Uygulama sırasında, 6257 şahıs sorgulanmıştır. Aranma Kaydı Bulunan Şahıslar: Farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şahıs tespit edilmiş ve bu şahıslar adli birimlere sevk edilmiştir.

Farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şahıs tespit edilmiş ve bu şahıslar adli birimlere sevk edilmiştir. Silah Ele Geçirme: Uygulamaların sonucunda 27 adet silah ele geçirilmiştir.

Uygulamaların sonucunda 27 adet silah ele geçirilmiştir. Uyuşturucu Madde Ele Geçirme: Ayrıca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 13 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştır.