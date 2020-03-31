T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : 59916911-621.99-E.1011050

Konu : Gıda İşletmelerinde Koronavirüs

Tedbirleri



Gıda İşletmelerinde Koronavirüs Tedbirleri

Koronavirüs hastalığı ile ilgili olağanüstü durum nedeniyle, gıda işletmelerinde aşağıda belirtilen önlemlerin hassasiyetle yerine getirilmesi çok önem arz etmektedir.

-Gıda İşletmelerinin yüzey temizliği, havalandırma ve dezenfeksiyonun sağlanması, -İşletme giriş ve katlarında dezenfektan aparatlarının bulundurulması,

-Gıda nakil araçlarının düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, -İşletmelerde Hijyen Yönetmeliği hükümlerine azami derecede hassasiyetle uyulması, -Ürün hammadde tedariklerinde ve teslimatlarda hijyen kurallarına riayet edilmesi,

-Et karkas sevkiyatlarında gıda ile teması uygun poşetler kullanılması,

-İşletme çalışanlarının sağlığında olumsuzluk şüphesi olanların çalıştırılmaması,

-İşletme çalışanlarına hijyen kuralları açısından eğitimlerin sıklaştırılması,

-İşletme girişlerinde hijyen bariyerlerinin yapılması,

-El ve vücut hijyeni ekipmanlarının tam ve çalışabilir olmasının sağlanması,

-Yüzeyler, lavabo, alet, ekipman ile çalışan alanlarının dezenfeksiyonunun sağlanması -İşletme çalışanlarına üretim, satış ve nakilde eldiven, maske, bone kullandırılması, -Çalışan ve müşteri lavabolarında sıvı sabuna ek olarak dezenfektan bulundurulması, -Ambalajsız, açıkta ve dökme ürün satışlarında muhafaza ve hijyenin sağlanması,

Belirtilen hijyen gerekliliklerinin gıda işletmecileri tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.



Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

