Az sürede çok iş

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, şehirde deforme olan yollardaki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda planlamalarını tamamlayan ve bu yöndeki çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak da Sanayi Mahallesindeki 3262 sokaktaki yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi.Son üç günde üç yoldaki çalışmalarını saatler içerisinde tamamlayan Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önceki çalışmalarını 111 Cadde ve Demirköprü Kavşağında gerçekleştirmişti.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugünde Sanayi Mahallesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasının arkasında bulunan 3262 sokakta yenileme yaptı. 2500 metrekarelik alanda yapılan yol yenileme çalışması öncelikle freze ile yorgun asfaltın kaldırılmasıyla başladı. Asfalt kaldırılırken, yolda kod çalışmasının gerçekleştirilmesinin ardından asfalta geçildi. Tüm bu çalışmalar da trafik akışında aksamaya mahal bırakılmadan üç saatlik bir süre içerisinde tamamlandı ve yol yeni haliyle trafiğe açıldı.