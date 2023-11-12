ISPARTA'DA YURTTA ZEHİRLENME OLAYI - 12.11.2023

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bediüzzaman Said Nursi Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler arasında dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri, tedavi gerektiren bir durumu ortaya çıkardı. Öğrenciler, yaşadıkları rahatsızlıkların ardından hemen Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuruda bulundular.

Acil serviste tedavi altına alınan yaklaşık 50 öğrenci arasında tavuk yemeğinden zehirlenmiş olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. Sağlık ekipleri, öğrencilerin durumunu yakından takip ederken, zehirlenme durumunun kaynağını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili olarak Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili sağlık birimleri tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak, hastaneye başvuran öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili güncellemeler ve zehirlenme kaynağına dair detaylar kamuoyuna açıklanması beklenmektedir.