ISPARTA'DA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 104 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır. İlan, 10.11.2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Başvuru Şartları:
Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 104 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır. İlan, 10.11.2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Başvuru Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- 2022 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak,
- İlan edilen kadrolar için belirlenen özel şartları taşımak.
Başvuru Süreci: Başvurular, 24.11.2023 tarihi saat 23.59’a kadar https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrim içi (online) olarak alınacaktır.
Başvuru yapan adayların KPSS sonuç belgesini, mezuniyet belgesini ve diğer belgelerini eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra başvuru sonuçlarını https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden takip edebilirler.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Başvuru yapan adayların KPSS sonuç belgesini, mezuniyet belgesini ve diğer belgelerini eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra başvuru sonuçlarını https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden takip edebilirler.
Detaylı bilgi için tıklayınız