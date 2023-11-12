ISPARTA'DA SEÇİM HAZIRLIKLARI: CHP İL BAŞKANI VEDAT ŞENOL'DAN AÇIKLAMALAR
Isparta'da 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair önemli açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, seçimlere ittifakla gidilebileceği sinyallerini verdi.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen CHP'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in liderliğindeki yeni yönetim, 81 ildeki il ve ilçe kadrolarıyla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlıklara başladı.
CHP İl Başkanı Vedat Şenol, yönetim değişikliği sonrasında yerel seçimlere ittifakla gidilip gidilmeyeceği sorularına açıklık getirdi. Şenol, "İttifak ya da yerel işbirliği söz konusu olabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.
Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren Şenol, Isparta'da ittifak çalışmalarının olabileceğini belirterek, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Isparta özelinde kendi içimizde bir çalışma yaptık. Merkezde ve en az 6 ilçede CHP'nin kazanma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ittifakla ya da ittifaksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama ittifak olursa da ittifak partileriyle bunları görüşeceğiz. Onun için net bir açıklama yapmıyoruz." şeklinde konuştu.
Şenol, aday belirleme süreci hakkında da, "Ortada ismi dolaşan isimler konusunda da şu anda net bir isim vermenin de doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü ittifak ya da ittifaksız adaylar farklı olacaktır. Biz kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adayın CHP'den olması bizim vazgeçilmez kuralımız olacak." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre stratejilerini belirleyeceklerini vurgulayan Vedat Şenol, Isparta'da muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerin hız kazanacağını belirtti. Seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında adayların netleşeceğini ve CHP'nin Isparta'da güçlü bir şekilde yer alacağını ifade etti.
Isparta'da 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair önemli açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, seçimlere ittifakla gidilebileceği sinyallerini verdi.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen CHP'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in liderliğindeki yeni yönetim, 81 ildeki il ve ilçe kadrolarıyla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlıklara başladı.
CHP İl Başkanı Vedat Şenol, yönetim değişikliği sonrasında yerel seçimlere ittifakla gidilip gidilmeyeceği sorularına açıklık getirdi. Şenol, "İttifak ya da yerel işbirliği söz konusu olabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.
Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren Şenol, Isparta'da ittifak çalışmalarının olabileceğini belirterek, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Isparta özelinde kendi içimizde bir çalışma yaptık. Merkezde ve en az 6 ilçede CHP'nin kazanma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ittifakla ya da ittifaksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama ittifak olursa da ittifak partileriyle bunları görüşeceğiz. Onun için net bir açıklama yapmıyoruz." şeklinde konuştu.
Şenol, aday belirleme süreci hakkında da, "Ortada ismi dolaşan isimler konusunda da şu anda net bir isim vermenin de doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü ittifak ya da ittifaksız adaylar farklı olacaktır. Biz kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adayın CHP'den olması bizim vazgeçilmez kuralımız olacak." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre stratejilerini belirleyeceklerini vurgulayan Vedat Şenol, Isparta'da muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerin hız kazanacağını belirtti. Seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında adayların netleşeceğini ve CHP'nin Isparta'da güçlü bir şekilde yer alacağını ifade etti.
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Gözler 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'da seçimleri ittifakla gidilebileceğinin sinyallerini verdi.
Isparta CHP İl Başkanı Vedat Şenol; ''İttifak ya da yerel işbirliği söz konusu olabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.'' Dedi.
Geçtiğimiz hafta tamamlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan büyük kurultayında Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı oldu.
81'lilde Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe kadroları 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yeni yönetimle gidecek.
Genel Başkan ve yönetiminin değişmesiyle yerel seçimlere ittifakla gidilip gidilmeyeceği ise merak konusu oldu.
Yönetimin değişmesiyle birlikte yerel seçim çalışmalarını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol,
önemli açıklamalarda bulundu.
Isparta'da ittifak çalışmalarının olabileceğini söyleyen Genel Başkanı Şenol, ittifak olsun veya olmasın, yerelde adayımızın partimizden olması kırmızı çizgimizdir dedi.
Vedat Şenol açıklamasında; ''Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Isparta özelinde kendi içimizde bir çalışma yaptık.
Merkezde ve en az 6 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz.
Bunun için ittifakla ya da ittifaksız çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Ama ittifak olursa da ittifak partileriyle bunları görüşeceğiz.
Onun için net bir açıklama yapmıyoruz.
Önümüzdeki süreçteki gelişmelere göre hem Isparta yerelindeki muhalefet partileriyle bu görüşmelerimizi de hızlandıracağız.
Ortada ismi dolaşan isimler konusunda da şu anda net bir isim vermenin de doğru olduğunu inanmıyorum.
Çünkü ittifak ya da ittifaksız adaylar farklı olacaktır.
Biz kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Zaten belli bir süre sonra adaylar belli olmak zorunda.
O sürece kadar ittifak ya da yerel işbirliğini netleştirmemiz gerekiyor.
Elbette ki adayın Cumhuriyet Halk Partisi'den olması bizim vazgeçilmez kuralımız olacak.'' Dedi.