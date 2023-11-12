ISPARTA'DA SEÇİM HAZIRLIKLARI: CHP İL BAŞKANI VEDAT ŞENOL'DAN AÇIKLAMALAR

Isparta'da 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair önemli açıklamalar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vedat Şenol, seçimlere ittifakla gidilebileceği sinyallerini verdi.Geçtiğimiz hafta düzenlenen CHP'nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in liderliğindeki yeni yönetim, 81 ildeki il ve ilçe kadrolarıyla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlıklara başladı.CHP İl Başkanı Vedat Şenol, yönetim değişikliği sonrasında yerel seçimlere ittifakla gidilip gidilmeyeceği sorularına açıklık getirdi. Şenol, "İttifak ya da yerel işbirliği söz konusu olabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren Şenol, Isparta'da ittifak çalışmalarının olabileceğini belirterek, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Isparta özelinde kendi içimizde bir çalışma yaptık. Merkezde ve en az 6 ilçede CHP'nin kazanma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ittifakla ya da ittifaksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama ittifak olursa da ittifak partileriyle bunları görüşeceğiz. Onun için net bir açıklama yapmıyoruz." şeklinde konuştu.Şenol, aday belirleme süreci hakkında da, "Ortada ismi dolaşan isimler konusunda da şu anda net bir isim vermenin de doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü ittifak ya da ittifaksız adaylar farklı olacaktır. Biz kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adayın CHP'den olması bizim vazgeçilmez kuralımız olacak." ifadelerini kullandı.Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre stratejilerini belirleyeceklerini vurgulayan Vedat Şenol, Isparta'da muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerin hız kazanacağını belirtti. Seçim sürecinin ilerleyen aşamalarında adayların netleşeceğini ve CHP'nin Isparta'da güçlü bir şekilde yer alacağını ifade etti.