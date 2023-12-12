Isparta'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Raporu



Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim Raporu

Isparta, 10 Aralık 2023

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelinde konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Yapılan denetimlerde şu verilere ulaşıldı:

86 konaklama tesisi ve 87 araç kiralama firması, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle denetlendi.

Denetimler sonucunda, 3 konaklama tesisi ve 1 araç kiralama firmasına toplamda 125.356 TL para cezası uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı döneminde yapılan bu denetimlerin önemine vurgu yaparak, suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edeceğini belirtti. Tedbirlerin sürdürülmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması adına ilerleyen süreçte benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.